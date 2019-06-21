Бунт на кораблі: чому голова Ради суддів заявив про тиск

У п'ятницю, 21 червня, голова Ради суддів Олег Ткачук заявив про тиск на суддів з боку Адміністрації Володимира Зеленського, побачивши спробу впливу під час зустрічі його заступника Вадима Бутенка із заступником голови АП Русланом Рябошапкою .

До суддівських органів, робота яких супроводжується конфліктами, судовими позовами та неоднозначними рішеннями, додався ще один — Рада суддів. Найвищий орган суддівського самоврядування в період між з'їздами суддів, що, зокрема, контролює організацію роботи судів, розглядає питання їх захисту та незалежності тощо.

Фото: facebook/Прес-служба Ради суддів України Засідання Ради суддів, Київ, 21 червня 2019

Близько полудня у п'ятницю, 21 червня, розпочалося засідання Ради суддів, заплановане три тижні тому. Головними питаннями, які мали намір розглянути судді було призначення дати проведення з'їзду суддів та оголошення початку конкурсу до Конституційного Суду. Останнє питання було нагальним. Судді збиралися в останній, визначений законодавством, день, коли можна було ухвалити таке рішення, оскільки у трьох суддів КС рівно через три місяці завершується 9-річний термін перебування на посаді.

Оголосивши кворум у 20 присутніх і 5 суддів, що вийшли на скайп-зв'язок, голова Ради суддів Олег Ткачук розпочав засідання. Уже з першого питання між ним та його заступником — Вадимом Бутенком виникла суперечка. На засіданні були присутні міжнародники, котрі мають відношення до судової реформи в Україні, а тому хотіли висловитися. Дискусія виникла стосовно того, чи дати їм слово на початку, а потім перейти до робочий питань, чи навпаки.

Після виступу міжнародних експертів слово взяв Ткачук. Тим часом, журналістам почали роздавати роздрукований варіант його заяви.

“На жаль, час від часу, люди, які випадково були прийняті до нашої спільноти демонструють, що ніколи не розуміли, або ж забули, значення слова “Честь!” - зазначив з-поміж іншого Ткачук, у минулому — військовий суддя.

“Напередодні, сьогодні вночі та зранку до мене почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з Адміністрації Президента України головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів”, - сказав він.

Фото: rsu.gov.ua Олег Ткачук

“Спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією і Законами України, було продемонстровано 19 червня 2019 року під час зустрічі заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів України Вадима Бутенка. Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі”, - зазначив він. І обличчя окремих членів Ради суддів помітно змінилося.

Говорячи про спробу “дестабілізувати роботу” Ради суддів, Ткачук зазначив, що вважає обов'язком звернутися до президента, генпрокурора та директора Державного бюро розслідувань, щоб припинити тиск на суддів.

Закінчивши читати промову, він оголосив перерву на 10 хвилин і одразу вийшов. Не дочекавшись розвитку ситуації, за ним вийшли і представники міжнародних організацій.

“Ви ж не дали пояснити”, - кинув репліку Бутенко, суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області, але Ткачук і не думав його слухати. За останнім із залу вийшло близько семи суддів. Згодом четверо повернулися.

У перерві Бутенко таки прокоментував ситуацію журналістам. Він не приховував, що хотів би зміни голови ради, хоча особистий конфлікт з Ткачуком заперечував. Зазначав, що зустріч з заступником глави Адміністрації Володимира Зеленського Русланом Рябошапкою відбулася з його ініціативи. Оскільки він має намір увійти до робочої групи для оцінки результатів судової реформи, заяву стосовно якої зробив напередодні Рябошапка.

Фото: rsu.gov.ua Ірина Журавська та Вадим Бутенко під час засідання 21 червня 2019.

Конфлікт між Ткачуком і Бутенком назрівав практично з моменту їх обрання на ці посади у березні минулого року. Навіть під час окремих засідань Ради були помітні неприязні стосунки між Ткачуком та Бутенком. За словами одного зі спріврозмовників LB.ua, члени ради пропонували переобрати їх, однак для цього потрібно, щоб вони написали заяви про звільнення з посади, чого не хотів ні один, ні інший.

Про зустріч Бутенка з Рябошапкою Ткачук, за даними LB.ua, дізнався постфактум. І сильно розсердився. “Бутенко міг хоча би порадитися, повідомити...” - додає співрозмовник LB.ua, пояснюючи позицію Ткачука.

Разом з тим, від заяви Ткачука більшість членів Ради суддів також були шоковані. “Можна ж було це обговорити, перш ніж видавати її назагал”, - зазначає інший співрозмовник видання, додавши, що нічого не знав про подібні плани Ткачука.

На запитання, чи дійсно ситуація викликана взаємною неприязню і особистими амбіціями як Ткачука, так і Бутенка, співрозмовник ствердно кивнув.

За наявною в LB.ua, розмова Бутенка і Рябошапки в тому числі нібито стосувалась можливості переобрання голови Ради суддів. Нібито АП такий варіант погодила, підтримавши Бутенка.

Фото: rsu.gov.ua Засідання Ради суддів, Київ, 21 червня 2019

Хоча таку версію Рябошапка заперечує, зазначивши, що ні він, ні президент не можуть дати жодних гарантій для переобрання голови Ради, оскільки це роблять самі судді. Правда, Ткачука вважає людиною Олексія Філатова, колишнього заступника голови АП, а тому, мовляв, зустрічатися з ним, аби обговорювати ситуацію в судовій системі, наміру не мав.

“Те, що сказав Ткачук, - це заява тієї групи людей, яка в минулому взяла під контроль судову систему і намагається його втримати. На минулому тижні президент заявив, що ми будемо переглядати судову реформу і, очевидно, люди відчули певну боязнь втратити контроль”, - сказав Рябошапка в коментарі LB.ua.

Однак, двоє співрозмовників підтвердили LB.ua, що заява Ткачука була його особистим рішенням.

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Вчинок Ткачука "підвісив" засідання Ради суддів. Опісля перерви, що затягнулась практично на півгодини, члени ради не могли визначитися, що далі робити. Адже частина суддів покинула засідання, а тому формально кворуму на засіданні не було (присутні 16 суддів при 20 необхідних). Разом з тим, на початку засідання голова ради оголосив про присутніх 20 суддів.

Оголосивши чергову перерву, судді то читали закон, то передивлялися відеотрансляцію, щоб зрозуміти, чи бува не виникне згодом привід, аби поставити будь-яке їхнє голосування в такому складі під сумнів.

Фото: rsu.gov.ua

Тим часом, Вадим Бутенко активно переконував суддів, що варто враховувати, що засідання можна вважати таким, що розпочалося, а тому немає значення, чи хтось пішов з приміщення згодом. “Я сприйматиму це, як спробу зірвати з'їзд суддів”, - кілька разів повторив він.

Згодом кілька суддів таки повернулися в приміщення, ще кілька вийшли на скайп-зв'язок. Їм вдалося призначити з'їзд суддів на 24-25 жовтня, а також оголосити початок конкурсу на посади суддів Конституційного Суду.

Одним із питань було також обговорення поведінки голови Ради суддів Олега Ткачука. Однак таке питання не напрало достатньої кількості голосів. Як і судді не захотіли публічно обговорювати, чи дійсно голова ради мав рацію у своїй заяві.