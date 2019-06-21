Партия Зеленского начала публиковать списки своих кандидатов по мажоритарным округам

Все ли они зарегистрированы, пока неизвестно.

Партия президент Владимира Зеленского "Слуга народа" начала публиковать списки своих кандидатов в мажоритарных округах. Списки появляются на официальных аккаунтах партии в социальных сетях.

Кандидатов представляют отдельно по областям - по состоянию на 18:20 уже есть списки по Львовской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской, Черниговской, Черновицкой, Закарпатской, Житомирской и Винницкой областях.

Информации о том, зарегистрированы ли эти кандидаты в ЦИК, на данный момент нет.

Напомним, вчера Конституционный суд Украины признал конституционным указ Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Сегодня, в последний день регистрации кандидатов в депутаты, документы в ЦИК подали более 1200 кандидатов.