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Конституционный суд опубликовал полный текст решения о роспуске парламента

Двое судей добавили к решению свое особое мнение.

Конституционный суд сегодня опубликовал полный текст решения о конституционности роспуска Верховной Рады Украины и назначении досрочных выборов в парламент.

Текст решения занимает 14 страниц.

Особые мнения по поводу этого решения опубликовали судьи Сас и Мельник.

О решении суда стало известно накануне. Сначала о том, что в офисе Зеленского "ожидают сегодня положительное решение суда", заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. Позже пресс-служба КС опубликовала короткое заявление о том, что признаёт указ Зеленского о роспуске Рады конституционным.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.

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