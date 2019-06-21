Зеленский создал Комиссию по правовой реформе вместо Совета судебной реформы и Конституционной комиссии

Президент отменил десять указов своего предшественника.

Президент Владимир Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы и ликвидировал созданные Петром Порошенко Совет судебной реформы и Конституционную комиссию.

Об этом говорится в указе №421/2019 от 21 июня.

Новая комиссия создана как консультативно-совещательный орган при президенте. Основной ее задачей будет содействие развитию правовой системы Украины на основе конституционных принципов верховенства права, приоритетности прав и свобод человека и гражданина, с учетом международных обязательств Украины.

Приоритетными направлениями работы комиссии определена подготовка и представление президенту предложений по внесению изменений в Конституцию и законы, направленных на обеспечение реализации конституционных норм и принципов.

Глава Администрации президента должен внести проект положения о Комиссии по вопросам правовой реформы и предложения по ее персональному составу.

Одновременно Зеленский признал утратившими силу десять указов Порошенко, которые касались Совета по вопросам судебной реформы и Конституционной комиссии.

Напомним, на прошлой неделе в Администрации президента заявили, что Зеленский решил провести ревизию судебной реформы.

Судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.