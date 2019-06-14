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У Зеленского намерены провести ревизию судебной реформы

В АП заявили о провале реформы, "которая проходила под контролем Администрации бывшего Президента Петра Порошенко".

У Зеленского намерены провести ревизию судебной реформы
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы Администрации президента Руслана Рябошапки, обнародованной на сайте президента.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - заявил Рябошапка.

В АП считают, что принятие таких решений продолжает разрушать доверие украинцев к судебной системе.

Согласно заявлению, подобные судебные решения свидетельствуют о провале судебной реформы, которая проходила под контролем Администрации бывшего Президента Петра Порошенко.

"В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - говорится в документе.

Рябошапка добавил, что в АП также ожидают "скорой и принципиальной реакции Высшего совета правосудия на такие решения".

Ранее Совет Европы провел экспертную оценку судебной реформы в Украине за период с 2014 по 2018 год и положительно отозвался о ее результатах.

Напомним, судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.

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