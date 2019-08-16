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Суд отказался вернуть советнику главы ГСА изъятый в ходе обыска iPhone

Обыск проводили в апреле по делу о закупке оборудования для судов.

Суд отказался вернуть советнику главы ГСА изъятый в ходе обыска iPhone
Фото: goodvin.info

Соломенский районный суд Киева отказался вернуть советнику главы Государственной судебной администрации мобильный телефон iPhone, изъятый в ходе обысков.

Об этом говорится в решении суда от 11 июля, передают "Українськi Новини".

Как сообщалось, в апреле сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыск в помещении судебной администрации, также в кабинетах руководства. Следственные мероприятия проводились в рамках дела о закупках оборудования для судей.

Защита советника главы ГСА обратилась в суд с жалобой на бездеятельность следствия по возвращению изъятого имущества. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения.

Напомним, в НАБУ сообщили, что обыски в ГСА проводились по факту возможного присвоения средств при осуществлении закупок оргтехники для нужд судов Украины за счет государственного бюджета. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали весной 2018 года. Глава ГСА Зеновий Холоднюк считает обыски НАБУ политически мотивированными.

1 августа 2019 года Генпрокуратура вызвала главу ГСА Холоднюка на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

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