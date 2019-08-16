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Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)

Амос Дов Сильвер должны были выдать Израилю сегодня ночью.

Израильский наркобарон сбежал в аэропорту "Борисполь" во время депортации (обновлено)
Фото: YouTube

Израильтянин Амос Дов Сильвер сбежал от полиции в аэропорту "Борисполь" во время депортации в Израиль.

Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции, пишет The Times of Israel.

По данным Ynet, Дов Сильвера привезли в аэропорт "Борисполь" сразу после решения Верховного Суда, который санкционировал депортацию наркобарона. В аэропорту с Дов Сильвера сняли электронный браслет после чего он зашел в дьюти-фри и скрылся.

Депортация проводилась поспешно, израильских правоохранителей в аэропорту якобы не было.

В сообщении пресс-службы израильской полиции сказано только, что израильские и украинские правоохранительные органы взаимодействуют с целью скорейшего задержания Сильвера.

Супруга Сильвера, Гали, заявила, что беседовала по телефону с мужем в последний раз около 8 вечера 15 августа. Она заявила, что очень обеспокоена сообщением о том, что ее муж скрылся от правоохранительных органов, и не верит в то, что это действительно правда.

Обновление 13:50. Прокуратура Киева официально подтвердила бегство гражданина США Амоса Дов Сильвера.

"Прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту побега на территории международного аэропорта «Борисполь» иностранного гражданина при осуществлении его экстрадиции в Государство Израиль. Беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года. 15.08.2019 должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако в аэропорту во время сопровождения СБУ иностранец исчез", - говорится в сообщении прокуратуры.

По факту побега зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег из-под стражи) УК Украины.

Амос Дов Сильвер был арестован на территории Украины 12 марта по требованию израильской полиции. Известно, что сеть TeleGrass, через которую велась торговля наркотиками в Израиле и других странах, была основана им в 2017 году. По данным израильской полиции, с помощью сети TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составлял сотни миллионов шекелей.

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