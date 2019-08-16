Сутки на Донбассе прошли без потерь для украинской армии

В четверг, 15 августа, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы зафиксированы в районе Гнутово, Павлополя, Пищевика, Водяного, Опытного, Лебединского и Авдеевки. В районе ОТГ "Север" боевики стреляли по позициям украинской армии вблизи Южного и Новолуганского.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны не было.

С начала текущих суток боевики "в общем, соблюдают режим прекращения огня".

Напомним, накануне волонтеры "Инфонапалма" опубликовали статистику, свидетельствующую о существенном занижении количества обстрелов в отчетах ООС по сравнению с данными международных наблюдателей СММ ОБСЕ. В начале "хлебного перемирия" разница составляла до 80%, в последние недели - около 30%.