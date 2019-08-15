В Украине издадут монографию о серийных убийцах

В Украине издадут монографию об умышленных и серийных убийствах. Авторы надеются, что она поможет добиться изменений в законодательстве в части введения понятия "серийное убийство".

Об этом сообщили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

В украинском законодательном поле не закреплено понятие "серийный убийца", что значительно осложняет работу по раскрытию такого рода преступлений и недопущению наказания невиновных.

Один из авторов монографии профессор Александр Саинчин рассказал, что материалы для книги начали собирать еще в начале 80-х. "Из всего разнообразия умышленных убийств были вычленены наиболее проблематичные в методологическом аспекте раскрытия: убийства, сопряженные со взрывными устройствами и оружием, убийства матерью новорожденного ребенка, убийства, связанные с расчленением трупа, серийные убийства и убийства на заказ", - отметил он.

Саинчин подчеркнул, что для Украины законодательное закрепление "серийного убийства" очень важно, поскольку за убийство 118 человек серийным убийцей Сергеем Ткачом были осуждены и отбывали наказание 11 невиновных людей.

Еще один автор монографии – доктор юридических наук Александр Сотула рассказал, что он является членом подгруппы по внесению изменений в уголовное законодательство и созданию нового Уголовного кодекса и все предложения, написанные в книге, будут вынесены на рассмотрение комиссии, которая отвечает за изменения в законодательстве.

Авторы монографии уточнили, что пока изданы только сигнальные экземпляры.

"Монография – это книга специфическая. Необходимо понять, сколько экземпляров надо научному сообществу, какое количество экземпляров необходимо библиотекам, сколько экземпляров необходимо издать за рубеж, так как книга будет переведена на английский и немецкий языки", - рассказал еще один автор монографии – академик, кандидат психологических наук Олег Мальцев.

Монография имеет три раздела. Два из них включают сравнительно-правовое исследование уголовного законодательства Украины и других стран романо-германской семьи, теорию расследований, тактику розыска и задержания подозреваемых. Третий - посвящен описанию психологического портрета серийных убийц.

Напомним, маньяк, насильник и убийца Сергей Ткач 23 декабря 2008 года был приговорен к пожизненному заключению. 5 ноября 2018 года он умер от сердечной недостаточности.