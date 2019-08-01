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Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за 34 тыс. фунтов стерлингов

20 лет назад владелица книги купила ее за 1£.

Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за 34 тыс. фунтов стерлингов
Фото: itv.com

Экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе за 34,5 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает ITV News.

Торги проводились аукционным домом Hansons.

Проданное издание содержит две редакционные ошибки, а при первичной продаже в 1997 году цена книги составляла один фунт. Владелица купила ее 20 лет назад, чтобы что-то почитать в отпуске.

Книга лежала в шкафу около 20 лет, после чего ее владелица приняла решение собрать денежные средства для ремонта. Она пригласила специалиста, чтобы он оценил три коробки с книгами, в числе которых было первое издание "Гарри Поттера".

Начальная цена за книгу составляла £12 тыс., но она быстро поднялась.

Напомним, для российского издания книги "21 урок 21 столетия" израильского историка Ноя Харари утвердили перевод, где заменили часть текста об оккупации Крыма на его присоединение, а также заменили главу про Путина, написав про Трампа. При этом, автор сам согласился на эти правки.

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