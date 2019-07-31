Фестиваль молодого украинского кино "Киноогляд" открыл прием заявок на участие

Кинофестиваль состоится в киевском Доме кино с 12 по 14 сентября.

В киевском Доме кино с 12 по 14 сентября состоится фестиваль молодого украинского кино "Киноогляд".

Проект направлен на открытие новых имен в украинском кино среди студентов, выпускников и молодых режиссеров. В программе фестиваля будет национальный конкурс короткого метра, международная внеконкурсная программа, посвященная социальными вопросам Украины и мира, а также образовательная платформа для любителей и представителей киноиндустрии.

В рамках национальной конкурсной программы "Киноогляду" предусмотрено гран-при от жюри фестиваля, а также зрительское голосование в четырех категориях: игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино. Подать заявку на участие в нацконкурсе можно до 15 августа 2019 года по ссылке.

В программе образовательной платформы будут мастер-классы, презентации, встречи и обсуждения с экспертами киноиндустрии, а также спецсобытие, которые организаторы пока держат в секрете.

Организаторы фестиваля отмечают, что для молодых кинематографистов откроется возможность найти свою аудиторию и наладить профессиональные связи.

Фестиваль "Киноогляд" организовывает общественная организация "СУК" (Современное украинское кино) при поддержке Украинского Культурного Фонда.

Напомним, с 4 по 8 сентября в Киеве в кинотеатре "Жовтень" состоится фестиваль актуальной анимации и медиа-искусств Linoleum 2019. Тема фестиваля в этом году – "Точки соприкосновения", заявлено три конкурсных программы: международная, украинская и коммерческая анимация. За призы будут бороться 87 анимационных фильмов.