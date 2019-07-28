Кандидата от "Слуги народа" исключили из творческого объединения Babylon’13 за "одиозную риторику"

Кандидата от "Слуги народа" Святослава Юраша исключили из творческого объединения "Вавилон-13" за "одиозную риторику".

Об этом говорится на странице "Вавилон-13" в фейсбуке.

"В последнее время будущий народный депутат партии "Слуга народа" Святослав Юраш публично использует одиозную риторику по поводу языкового закона Украины и реформ Минздрава Украины, что категорически не совпадает со взглядами и целями общественного движения кинодокументалистов Babylon’13. Учитывая, что Babylon’13 имеет горизонтальную структуру, в нем нет органа, который принимал бы решения о членстве, как нет и формального членства, большинством голосов участников объединения Святослав Юраш был исключен из комьюнити Babylon’13", - сказано в заявлении.

К посту прикреплена ссылки на фрагмент программы VoxPopuli на телеканале ZIK от 8 мая 2019 года, где Юраш говорит, что любой "кнут" в процессе украинизации замедлит этот процесс или остановит его.

Объединение кинодокументалистов "Вавилон-13" было основано 30 ноября 2013 года. Юраш к нему присоединился 24 июня 2014 года.

Святослав Юраш - №27 в избирательном списке партии "Слуга народа", он будет самым молодым депутатом в новом созыве.

Это сын директора Департамент по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, который поддерживал Петра Порошенко во время выборов.