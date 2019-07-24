Названы картины, вошедшие в раздел "Венецианской классики" 76-го международного кинофестиваля

В программу вошли четыре картины.

Отреставрированные работы Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи, Мартина Скорсезе и Василия Шукшина вошли в программу "Венецианская классика" международного кинофестиваля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Среди работ, представленных в программе, - "Белый шейх" Феллини, "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Скорсезе, "Калина красная" Шукшина и "Стратегия паука" Бертолуччи.

В разделе классики с 2012 года представляют мировые премьеры лучших реставраций классики кино, проведенных за последний год киноархивами, учреждениями культуры и продюсерами по всему миру.

Уже известно, что фестиваль закроет картина итальянского режиссера Джузеппе Капотонди "Сожженная оранжевая ересь" с Миком Джаггером, Элизабет Дебики и Дональдом Сазерлендом в главных ролях. Фильм покажут вне конкурсной программы.

76-й Международный Венецианский кинофестиваль в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября. Председателем жюри конкурса станет итальянский режиссёр Костанца Куатрильо.