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Клип ONUKA номиринован на международную кинопремию социальных фильмов

Премьера состоялась еще осенью 2018 года.

Социальное видео Алана Бадоева для Onuka на песню Strum номинировано на международную кинопремию Social World Film Festival. Об этом пишет издание Jetsetter.

Видеоновелла длится 6 минут. Она снята в жанре поэтического реализма и будет представлена в рамках кинофестиваля в Сорренто на следующей неделе.

Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и Onuka состоялась в сентябре 2018 года в рамках социальной инициативы музыкантов и общественной организации "Украина без мусора" - ECOSTRUM. Она посвящена проблеме отношения украинцев к бытовому мусора.

Съемки проходили в 25 км от Киева - в Подгорцах, где находится главная свалка бытовых отходов столицы, выросшая до размеров 27-этажного дома.

Оператор конкурсного видео Никита Кузьменко, художник-постановщик - Елена Гаджилова, стилист - Соня Солтес.

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