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Во Львове в ходе строительных работ разрушили советскую мозаику

Застройщик обещал этого не делать.

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Во Львове в ходе строительных работ владельцы магазина "Океан" (улица Владимира Великого, 26а) разрушили советскую мозаику художника Владимира Патыка.

"Компания, которая строит на месте магазина "Океан", брала официальное обязательство сохранить мозаику Владимира Патыка. Сейчас застройщик уверяет, что только демонтировал ее и планирует вернуть на место на построенную стену. Проверяем информацию. Скажу только, что без восстановления мозаики никто ничего там не построит", - написал по этому поводу мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке.

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Местное издание Zaxid.net пишет, что здание магазина и мозаика на фасаде не имели охранного статуса, но город договорился с владельцами здания о том, что мозаику сохранят во время реконструкции.

Она украшала здание магазина с момента строительства в 1982 году.

Фото: facebook.com/comfycity.lviv

Заказчиком строительства на месте магазина "Океан" выступает ООО "Компания Риел-Эстейт Групп" Владимира и Натальи Швед. Издание указывает, что это не первый случай нарушения со стороны этой компании. В апреле 2018 года комиссия Львовского горсовета оштрафовала ее на 170 тысяч гривен за перепланировку памятника архитектуры на площади Рынок, 11. Позже эту же фирму штрафовали на 17 тысяч гривен за перепланировку дома на площади Рынок, 19.

Напомним, в мае уникальную мозаику уничтожили в Прилуках. В этом же месяце стало известно об уничтожении настенных росписей  Модеста Сосенко и Юлиана Буцманюка в церкви поселка Славское.

В марте в Днепре уничтожили скульптуру "Днепровские волны" известного украинского советского скульптора Эрнеста Коткова. Это была абстрактная работа, сделанная из армобетона, мрамора и цветной смальты. 

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