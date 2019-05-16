Община не отреагировала на обращения искусствоведов и архитекторов.

В церкви Успения Богородицы УГКЦ в поселке Славское Львовской области во время ремонтных работ уничтожили настенные росписи известных украинских художников Модеста Сосенко и Юлиана Буцманюка, а также сбили керамическую плитку производства фабрики Ивана Левинского.

Об этом сообщил в Фейсбуке преподаватель Львовской академии искусств Богдан Зятик.

Он также написал соответствующее заявление в полицию области, Сколевский райотдел НПУ, и Прокуратуру Львовской области.

"Предварительно... администратора храма и прихожан в письменной форме предупредили о ценности росписей и внутренней отделки храма, и недприпустимости их уничтожения, что зафиксировано в публичных фото- и видеоотчетах ученых. Поэтому такие действия священника являются грубым нарушением Закона Украины «Об охране культурного наследия» и статьи 298 УК "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", - заявил Зятик.

По его словам, на устные обращения искусствоведов, художников, архитекторов, а также представителей средств массовой информации с просьбой приостановить работы для экспертной оценки, община также не отреагировала.

Фото: facebook.com/ukrtopik

Напомним, ранее в Прилуках на территории супермаркета "АТБ" снесли бульдозером мозаику местного скульптора и художника Семена Тихоновича Кантура.