"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
ГлавнаяКультура

Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"

Второй полуфинал состоится 16 мая, финал - 18 мая.

Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"

В ночь на среду, 15 мая, в Тель-Авиве определились победители первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2019".

По итогам голосования в финал прошли 10 из 17 стран - Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.

В первом полуфинале должна была выступать и представительница Украины Maruv. Однако после скандала, вызванного запланированными гастролями в России победительницы национального отбора, наша страна отказалась от участия в нынешнем "Евровидении".

В связи с этим украинцы в 2019 году не голосуют и не могут повлиять на исход песенного конкурса. 

Второй полуфинал конкурса в Израиле состоится 16 мая, финал - 18 мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также