Госагентство по вопросам кинематографа опубликовало трейлер фильма о судьбе украинского поэта и диссидента Василия Стуса.

Художественный фильм под названием "Запрещенный" выходит в прокат 5 сентября. В главных ролях: Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.

Слоган ленты: "Все, кто против террора, встаньте!"

Стус - один из ярких представителей шестидесятников, который был репрессирован властями СССР, его творчество было запрещено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что из фильма "Стус" убрали все сцены с Виктором Медведчуком, который, как известно, был адвокатом поэта. По оценкам юристов и историков, его деятельность не в последнюю очередь привела к тому, что поэту дали 10 лет заключения в лагере строгого режима.

По версии продюсера фильма Артема Денисова, сцены с Медведчуком убрали из фильма из-за необходимости сократить хронометраж, который вместе с другими вырезанными из сценария эпизодами, составлял 180 минут (заявленный хронометраж - 100 минут). По версии режиссера картины Романа Бровко, это произошло потому, что с Медведчуком в сюжете фильм якобы не взяли бы в прокат крупные дистрибьюторские компании. Кроме того, Бровко сослался на просьбу Дмитрия Стуса, который позже это опроверг. По версии актера Геннадия Попенко, чей пост в Фейсбуке стал началом этой публичной истории, сцены с адвокатом Стуса вырезали после "звонка из администрации Медведчука", что продюсер фильма отрицает.

Позже стало известно, что создатели фильма решили доснять эпизоды с Медведчуком, потому что "выслушали мнение аудитории и пошли ей навстречу". Адвокат Медведчука Игорь Кириленко пригрозил через суд запретить фильм, если в нем будет "недостоверная информация" о его клиенте.

Фильм "Птица души" (первое название ленты) снимается по контракту Госкино с компанией "UM-GROUP". Проект стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Сумма государственной финансовой поддержки составляет 19 млн 264,5 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма - 38 млн 529 тыс. грн.

Фильм рассказывает о последних днях жизни гениального украинского поэта-шестидесятника и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го года. Медведчук был адвокатом Стуса на судебном процессе в 1980 году. Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом адвокат заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания.