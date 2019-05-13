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На Институтской коммунальщики начали разбирать брусчатку до завершения следственных действий ГПУ

Разрешение на работы выдали в Генпрокуратуре, но без уведомления следователя по делу о расстрелах на Майдане.

Фото: Александр Рудоманов

На Аллее героев Небесной сотни (ул. Институтская) в Киеве коммунальные службы снимают брусчатку без согласования со следователем по делу о расстрелах на Майдане. Об этом сообщает "Громадське".

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, ведь следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться не менее 2 недели.

"Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель Генерального прокурора Стрижевская Анжела. Самого письма мы не видели и предоставлено он без ведома следователя и прокурора, незаконно, с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - отметил Горбатюк.

Он добавил, что в настоящее время готовит письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.

Фото: Александр Рудоманов

В то же время адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила Общественному, что уже сняли брусчатку непосредственно с места, которое ранее было установлено как место ранения одного из протестующих. В этом деле следственный эксперимент незавершен, и такое вмешательство делает невозможным его проведение в дальнейшем.

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