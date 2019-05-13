Окружной админсуд Киева 1 июня рассмотрит иск о выплате премии Коболеву

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Окружной административный суд Киева провел подготовительное заседание по иску ОАО НАК "Нафтогаз Украины" к Государственной аудиторской службе по выплате премии главе правления НАК Андрею Коболеву.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что сегодня, 13 мая, суд рассмотрел заявление представителя Национального антикоррупционного бюро о привлечении НАБУ к участию в деле в качестве третьего лица и отказал в его удовлетворении. Также суд отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Рассмотрение дела по существу назначено на 1 июня.

"В своем иске "Нафтогаз" просит суд признать противоправным и отменить требование Госаудитслужбы, в котором говорится, что в нарушение Постановления Кабинета министров "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий" Коболеву была выплачена премия в размере более 228 млн гривен. Также во время проведения ревизии "Нафтогаза" было установлено нарушение - безосновательное списание дебиторской задолженности ОАО "Газпром" на сумму более 11 млн гривен, чем причинен ущерб на указанную сумму", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2017-2018 годах в Стокгольме состоялось два арбитражных производства в рамках спора между "Нафтогазом" и "Газпромом". По их результатам "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

"Газпром" эти решения обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на октябрь 2019 года.

Летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания 2,56 млрд долларов через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром. Коломойский положительно оценил работу главы "Нафтогаза" и считает низкими бонусы, которые были выписаны правлению компании после победы в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".