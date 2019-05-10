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Судьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание и прислали 34 справки о болезни

Экзамены для них перенесли на 21 мая.

Судьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание и прислали 34 справки о болезни
Фото: goodvin.info

Большинство судей Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание по причине болезни.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

"Семеро судей пришли, 34 - нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями: они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни. Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки. Поэтому такая причина является уважительной, и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", - рассказал член ВККС, секретарь палаты по вопросам подбора и публичной службы Михаил Макарчук.

По его словам, судьи Окружного админсуда должны прийти для сдачи экзамена 21 мая.

Перечень судей, которые не пришли на квалификационное оценивание накануне обнародовал член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко.

Напомнимм, Окружной админсуд Киева 18 апреля признал национализацию ПриватБанка незаконной по иску бизнесмена Игоря Коломойского. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Вечером 18 апреля президент Петр Порошенко на заседании СНБО попросил Генпрокуратуру и Службу безопасности изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного админсуда и высказался за скорейшее квалификационное оценивание судей. В ответ на это Вовк заявил, что расценивает высказывания президента как вмешательство в деятельность судей.

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