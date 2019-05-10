Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром (обновлено)
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Блаженніший Епіфаній: «Повернення до КП - це повернення назад, в ізоляцію, й втрата Томосу»
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
ГлавнаяОбществоЖизнь

"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки

Это даст возможность освободить вагоны для внутренних перевозок.

"​Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы из Ковеля и Жмеринки
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" отменяет прицепные вагоны до Москвы в поездах из Ковеля и Жмеринки, чтобы освободить вагоны для внутренних перевозок.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

19 мая состоится последний рейс поезда сообщением Москва-Ковель. Также прекращает курсирование поезд "Жмеринка-Москва", оставляя прицепные вагоны из Хмельницкого к Львовскому поезду по причине низкого пассажиропотока.

Поезд Хмельницкий\Жмеринка-Москва, теперь будет состоять из прицепных вагонов Хмельницкий-Москва к поезду №74 Львов-Москва. Прицепка вагонов будет проходит в Хмельницком, из-за чего поезд №74 меняет график и будет отправляться из Львова в 14:40 вместо 10:00, прибывать в Киев в 00:41 вместо 19:35, а прибывать в Москву - в 14:30 вместо 10:41.

В обратном направлении: выезд из Москвы в 17:42, из Киева - в 7:12, из Хмельницкого в 13:40 с прибытием во Львов в 17:57.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также