Броварской суд провел подготовительное заседание по делу перестрелке в Княжичах

Броварской суд 10 мая начал слушать дело о гибели пятерых полицейских в перестрелке в Княжичах, которая произошла в ночь на 4 декабря 2016 года.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

На скамье подсудимых - бывший начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята, экс-начальник оперативной службы Игорь Иващенко, его бывший подчиненный Александр Мелихов, экс-сотрудник Шевченковского райотдела полиции Роман Мариновский и боец спецподразделения КОРД Андрей Курта.

На заседании присутствуют родственники погибших полицейских и около 15 бойцов КОРДа, которые пришли поддержать коллегу Андрея Курту.

Судьи решили перенести заседание на 10 июня, поскольку не пришли несколько адвокатов обвиняемых.

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Киевской области угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил операцию по задержанию грабителей. На место также прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сработавшую сигнализацию. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Нацполиции Киева, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка.

В январе 2017 года в связи с событиями в Княжичах семеро полицейских были уволены, еще девять понесли дисциплинарное наказание.

В конце августа 2017 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении троим лицам - Куряте, Мариновскому и Курте. В декабре 2017 года ГПУ также сообщила о подозрении еще двум полицейским.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти). Кроме этого, одного из них вменяют ч.2 ст.15 и ч.2 ст.15 УК Украины (покушение на умышленное убийство), а еще двум - по ч.3 ст.27 ч.2 ст.15 ч.2 ст.115, ч.3 ст.27 ст.115 УК Украины (организация умышленного убийства). Троим из них грозит по 15 лет заключения, еще двоим - пожизненный срок.

10 апреля Генпрокуратура передала обвинительный акт в суд.