В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
Атака на голову КС: операція інавгурація
Атака на голову КС: операція інавгурація
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
“Путина сюда надо”: как в Киеве прошел аналог российского “Бессмертного полка”
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Известный российский журналист Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику, ответственному за безопасность арсеналов
ГлавнаяОбществоЖизнь

​В субботу в Киеве потеплеет до +19, днем кратковременный дождь

Температура воздуха ночью +8…+10 градусов.

​В субботу в Киеве потеплеет до +19, днем кратковременный дождь

В субботу, 11 мая, в Киеве облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов, в Закарпатье +16…+21 градус.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +4…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +14…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также