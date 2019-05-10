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Крымская полиция разоблачила организацию, которая вербовала украинцев перевозить нелегалов

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

9 мая правоохранители Крыма разоблачили организацию, которая вербовала украинцев к перевозке нелегальных мигрантов через акваторию Средиземного моря. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Во время досудебного расследования установлено, что злоумышленники занимались вербовкой украинских граждан для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Западной Европы через акваторию Средиземного моря, а также через оккупированный Крым – в Турцию.

Фото: npu.gov.ua

Во время вербовки украинцев, им сообщали, что по морю необходимо перевозить мигрантов. Однако злоумышленники намеренно скрывали факт наличия уголовной ответственности за такие действия.

Фото: npu.gov.ua

В большинстве случаев, завербованных перевозчиков задерживали правоохранители Италии и Греции. Сейчас в странах Западной Европы отбывают наказание около 250 граждан Украины, которые стали жертвами этих действий.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители разоблачили организатора процесса вербовки и его пособников.

По данному факту были возбуждены уголовные производства, предусмотренные ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека )и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 8 мая СБУ задержала двоих подозреваемых в вербовке по заказу российских спецслужб участников акций "Бессмертный полк" на 9 мая. Позреваемые также администрировали антиукраинские сообщества в соцсети "ВКонтакте".

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать отбор желающих за деньги принять участие в так называемом "Марше Бессмертного полка" в разных городах страны.

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