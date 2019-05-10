Війна за Протасів. Кияни вийшли на захист Яру

В Києві в Протасовому Яру місцеві мешканці вийшли на акцію культурного спротиву - арт-пікнік-толоку проти будівництва величезного житлово-офісно-торгівельного комплексу будівель прямо в яру. Нещодавно тут розпочався конфлікт між місцевим населенням та забудовником , який бажає вирубати дерева в яру та поставити на їх місце три висотні будинки. Під будівництво забудовник планує вирубати майже 4 гектари зелених насаджень.

Фото: Марія Лебедєва

В обід, о 14 годині у дворі будинків на Амосова,4 зібралися місцеві мешканці. Знайти їх можна було по звукам музики - до акції приєдналися музиканти, вони почали грати прямо у дворі. Доки мешканці чекали на початок акції, збирали підписи за за звернення до правоохоронних органів, київської влади з вимогою зупинити будівництво і вирубку лісу по вул. Амосова в Протасовому Яру.

Біля будівельного паркану на місцевих мешканців вже чекав автобус поліції та молодики у тактичній однаковій формі кольору хакі. Вони вишикувались уздовж паркану з одного боку, а поліція - з іншого.

Хлопці у камуфляжі у більшості відмовлялися пояснювати, хто вони. Один з них все-таки сказав, що це охоронна фірма “Ф13” і що вони охороняють майно на цій території.

Фото: Марія Лебедєва

Активісти до паркану не підходили, акція була мирною - вони розгорнули плакати, частина займалася прибиранням території - до речі, прибирання місцеві тут роблять не вперше - частина залишилася на анонсований пікнік, пили чай, спілкувалися, робили селфі, грали в бадмінтон тощо. Музики робили свою справу. Частина людей вишикувалися вздовж проїжджої частини із плакатами, і час від часу було чутно сигнали машин у підтримку протесту.

Потім активісти спустилися до пішохідного переходу і під дощем продовжували свій протест частковим перекриттям машин - люди ходили від одного краю переходу до іншого, інформуючи скандуванням та плакатами про те, що відбувається. Водночас, у мегафон активісти дякували водіям за розуміння.

“Я проти вирубки дерев, проти того, щоби Київ ставав схожим на Китай, де всюди суцільний бетон. Я розумію, що тут будуть жити наші діти. У нас залишилося не так багато парків, і якщо будуть вирубувати такі місця, Київ стане просто бетонною коробкою”, - каже місцева мешканка Олена.

Фото: Марія Лебедєва Олена

“У Солом’янського парку є статус парку, у цього місця немає, і цього треба добиватися. Тут хочуть побудувати три 40-поверхові будинки - інфраструктура наша цього не витримає”, - вважає місцевий мешканець Владислав.

“Відповідно до висновків комісії Зеленбуду, забудовник хоче вирубати 1254 дерева, більшість із яких - не сухостій і не заражені, стан дерев добрий або задовільний. Це наші прекрасні граби, в’язи і тополі. Тому громада вийшла на захист. Ми сьогодні зібралися обговорити, що відбувається в юридичному полі і що буде відбуватися. Ми зібралися, щоби потім не розповідали, що тут всі алкоголіки і бомжі, а забудовник - простий хлопець з Дніпра, у якого є мрія, і заради цієї мрії він хоче поставити три “свічки” в парковій зоні. Просто от іншої мрії у нього немає, в Дніпрі він не може їх поставити”, - каже організатор акції, Роман Ратушний.

Фото: Марія Лебедєва Роман Ратушний (справа)

Справа в тому, що напередодні акції керівник компанії-забудовника “Дайтона груп” Дмитро Паланчук написав пост у Фейсбуці про мрію - побудувати саме цей проект саме в Протасовому Яру. “Два роки тому я заїхав на майданчик між вулицями Миколи Амосова та Протасів Яр у Києві, и побачив у зарослому, закинутому та загидженому схилі потенціал. Потенціал не лише для мене як для бізнесмена, але й для всіх мешканців району”.

Схоже, мрії місцевих мешканців і забудовника із “добрими” намірами не збігаються, занедбаним це місце місцеві зовсім не вважають і не збираються здаватися і добре готуються відстоювати свої права, які, на жаль, не відстояли представники цих мешканців у Київраді у 2007-му році, коли київрада проголосувала передачу ділянки в оренду під будівництво.

Активісти також розказують, що забудовник активізував проти них інформаційну кампанію, щоб дескридитувати їх та їх дії - мовляв, вони шантажують забудовника через гроші, хочуть, щоби їм заплатили, аби вони перестали протестувати і пішли.

Фото: Марія Лебедєва

Чому стався конфлікт?

Про будівництво місцеві мешканці дізналися 1 травня, коли почалося встановлення бетонного паркану в своїй зеленій зоні. Тоді кияни побилися із найманими людьми спортивної зовнішності у камуфляжі (ті самі люди, які прийшли охороняти паркан сьогодні), місцеві мешканці хотіли завадити встановленню паркану. Увечері 2 травня зіткнення між активістами та представниками забудовника повторилися.

Активісти впродовж декількох днів проводять місцеві акції шипування дерев - це, пояснюють вони, спосіб уберегти дерева від спилювання. Адже інструмент, яким спилють дерева, зламається через цвяхи. Дереву цвяхи не зашкодять, якщо робити шипування за технологією.

Забудовник - дніпровська компанія “Дайтона груп” - апелює до дозволів: договір субаренди з орендарем земельної ділянки, таким собі ТОВ “Бора”, підписаний у 2018-му році, та інші дозвільні документи. Саме цій компанії “Бора” 26.04.2007 Київрада рішенням 503/1164 передала в короткострокову аренду на 5 років цю земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісно-торгівельного комплексу з готелем та паркінгом на вул. М. Амосова. Потім термін оренди продовжували.

Фото: Марія Лебедєва

І тепер із “мрією зробити щось велике” забудовник почав ставити паркан для будівництва свого проекту - ЖК Tourbillon - три багатоповерхові башти із підземним паркінгом. Для цього йому вирубати 1254 дерева на майже 4 гектарах зелених насаджень у Протасовому Яру, вік деяких дерев сягає 60 років.

Третього травня КМДА рекомендувала забудовнику призупинити робти в Протасовому Яру.

“Є декілька рівнів. Перше питання до Київської ради часів Черновецького, щодо правомірності зміни цільового призначення ділянки з зеленої зони на будівництво, - пояснює Євгенія Закревська, юристка та місцева мешканка. - Другий - до Кличка і поточного складу Київради. Це погодження укладення договору оренди. Наскільки воно було правомірним і чи взагалі Київрада виносила з цього приводу якісь рішення.

Фото: Марія Лебедєва

Але навіть зараз ділянка знаходиться в межах зони охоронюваного ландшафту, де заборонено будівництво, яке спотворює історичний ландшафт, будівництво нових житлових районів обмежується. Я вважаю, що виданий ДАБІ дозвіл на будівництво отримано незаконним шляхом. І навіть враховуючи всі попередні порушення Київради щодо змін Генплану і цільового призначення ділянки, затверджена проектна документація не відповідає Генплану в частині висотності і цільового призначення. Тобто, реалізовувати цей проект - незаконно”.

Сьогодні, у п’ятницю, Роман Ратушний, голова ініціативної групи, збирається відстоювати права і позицію місцевих мешканців Протасового Яру на спеціальній комісії у КМДА. Мешканці не збираються складати руки.