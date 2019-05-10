За день боевики на Донбассе совершили 7 обстрелов

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе совершили 7 обстрелов по позициям операции объединенных сил, в том числе пять раз - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В результате обстрелов украинская армия не понесла потерь, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В течения дня сегодня зафиксированы обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из артиллерийских система калибра 122 мм. Кроме того, боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Новомихайловка, Авдеевка, Новозвановка, Попасная и Новгородское.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.