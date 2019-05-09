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День на Донбассе прошел без потерь

Боевики совершили четыре обстрела.

День на Донбассе прошел без потерь
Фото: Макс Левин

В четверг, 9 мая, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 4 обстрела со стороны российских боевиков, тяжелое вооружение не применялось. Об этом сообщает пресс-центр операции объедиенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Богдановка, Чермалык, Авдеевка и Новозвановка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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