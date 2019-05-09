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В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)

Шествие возглавили нардепы Новинский, Мураев, Бойко и Шуфрич.

Фото: Макс Левин

В центре Киеве началась акция "Никто не забыт, ничто не забыто", которая раньше называлась "Бессмертный полк".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Левин

Оркестр играет мелодию "День Победы". В марше от Арсенальной площади до мемориала Вечной славы принимают участие около тысячи человек. Они держат в руках портреты ветеранов Второй мировой войны и цветы и скандируют "Спасибо деду за победу" и поют фронтовые песни. Марш возглавляют нардепы Вадим Новинский, Евгений Мураев, Юрий Бойко и Нестор Шуфрич.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Периметр проведения марша охраняет полиция и бойцы Нацгвардии.

Людей, пришедших с запрещенной символикой, на акцию не пускают.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Параллельно проходит альтернативная акция "Бессмертный Грут", участники которой принесли портреты с портретами героев комиксов и супер-героев из фильмов. Между ними и "Бессмертным полком" установили разграничения.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Обновление. После завершения официальной части  - шествия - участники акции остались отмечать День победы в центре столицы, а правоохранители начали разбирать ограждения.

Задержанную накануне Елену Бережную доставили в отделение полиции для профилактической беседы, передает "Интерфакс-Украина".

Как уточнил начальник столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко, ее задержали перед началом акции за ношение футболки в цветах георгиевской ленты

Он напомнил, что украинское законодательство приравнивает георгиевскую к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия предполагается административная ответственность.

Обновление. Затем свое шествие начали верующие и священнослужители.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 5 мая участники акции "Бессмертный полк" в столице Португалии Лиссабоне напали на украинцев, которые вышли на альтернативную акцию о жертвах сталинского террора.

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