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Зеленский: вклад украинцев в Победу - огромный, никто не имеет права ее "приватизировать"

Новоизбранный президент поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский посетил свой родной город Кривой Рог и побывал на могиле своего деда, воевавшего во Второй мировой войне.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день. Сегодня - 9 мая. Это наш День Благодарения. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Просто благодарность всем - за возможность родиться и жить", - написал Зеленский в Фейсбуке.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Он подчеркнул, что эта война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу - огрмен.

"Вклад украинский в победу - огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, - их осталось очень мало. С Днем победы над нацизмом!", - добавил Зеленский.

Напомним, в День памяти 8 мая Зеленский лично поздравил капитана ВМС СРСР Ивана Залужного и связную Украинской повстанческой армии Прасковью Зеленчук-потяк.

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