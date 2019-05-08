Аваков ​пообещал Епифанию защитить право общин на переход в ПЦУ

Главы МВД и ПЦУ обсудили сохранение мира и единства в религиозном поле Украины.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков 8 мая провел встречу с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Стороны обсудили сохранение мира и единства в религиозном поле Украины, сообщает пресс-служба МВД.

"Украинская Церковь - это драгоценное достояние украинского народа, и эту общую ценность украинское христианство ожидало и завоевывало на протяжении сотен лет. Поэтому защита ее целостности является одним из самых высоких приоритетов для государства", - отметил Арсен Аваков.

Министр внутренних дел также заверил, что права общин на определение и свободный переход в Православную церкви Украины будут защищены.

Со своей стороны митрополит Епифаний который раз отметил, что его принципиальная позиция остается неизменной: процесс перехода общин должен быть мирным и добровольным.

"Только с любовью и терпением мы объединимся в общей украинской православной семье", - подытожил предстоятель ПЦУ.

Напомним, что Православная церковь Украины была создана в конце 2018 года на основе УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и части УПЦ Московского патриархата. Она насчитывает около 7 тысяч приходов.

По состоянию на 8 мая о переходе из УПЦ Московского патриархата в ПЦУ объявили более 500 религиозных общин.