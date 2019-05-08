Украина официально попросила международное сообщество отреагировать на российские паспорта в ОРДЛО

Министр иностранных дел Павел Климкин официально обратился с письмом к иностранным государствам с просьбой усилить санкции в отношении России в связи с упрощением выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса. Об этом сегодня на брифинге сообщила спикер Министерства иностранных дел Катерина Зеленко, сообщает корреспондент LB.ua.

"Министр иностранных дел Павел Климкин направил письмо руководителям внешнеполитических ведомств стран ЕС, НАТО, "Большой семерки" и других стран-партнеров", - сказала Зеленко.

В письме выражена структурированная украинская позиция по вопросу паспортизации и связанными с этим угрозами безопасности, в том числе со ссылкой на аналогичные прецеденты в других государствах.

"Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает страны-члены НАТО и других партнеров к расширению санкционного перечня международного противодействия российской агрессии за счет включения в него паспортного кейса", - пояснила Зеленко.

Спикер МИДа также выразила надежду на то, что международное сообщество не будет признавать подобные паспорта.

Напомним, сегодня на заседании правительства Кабмин Украины инициировал введение персональных санкций против граждан России, причастных к организации незаконной выдачи паспортов украинцам на оккупированных территориях. Кроме того, жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, не смогут получать пенсии и другие соцвыплаты в Украине.