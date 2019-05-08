Transparency International призывает Кабмин вмешаться в скандал с "Укравтодором"

"И.о. главы "Укравтодора" назначил Богдана Юлика своим замом без согласования его кандидатуры с правительством.

Антикоррупционная организация Transparency International призывает Кабинет министров вмешаться в скандал, связанный с повышением Богдана Юлика в Госагентстве автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

Об этом сообщается на сайте организации.

Transparency напоминает, что ранее первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов опубликовал приказ и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака.

"В нем тот фактически наделил Юлика полномочиями своего заместителя - без согласования этой кандидатуры с Кабмином. И несмотря на то, что в "Укравтодоре" отметили, что Богдан Юлик не имеет отношения к скандальному разделения ремонта дорог на отрезки по 40 метров - это не так. Считаем такие заявления "Укравтодора" манипулятивными, а то, что руководитель "Укравтодора" покрывает Юлика - недопустимым", - говорится в заявлении.

"Призываем Кабинет министров отменить Приказ Укравтодора №137 от 25.04.2019 г., привлечь к ответственности и.о. главы Госагентства автомобильных дорог Украины и провести прозрачные конкурсные отбора кандидатов на замещение руководящих должностей данного органа, в соответствии с законодательством Украины. Также призываем контролирующие и правоохранительные органы беспристрастно, объективно и профессионально расследовать избежание открытых торгов и привлечь виновных к ответственности", - подчеркнули в Transparency.

Напомним, 4 мая глава Укравтодора Славомир Новак фактически назначил главу тернопольской Службы автомобильных дорог Богдана Юлика своим заместителем. В указе от 25 апреля 2019 он уполномочил Юлика визировать все проекты нормативных актов Укравтодора, координировать всю работу по дорожному строительству и подписывать те документы, которые можно делегировать.

Летом 2018 года Служба автомобильных дорог в Тернопольской области, на тот момент возглавляемая Юликом, подписала 177 договоров на ремонт дорог стоимостью 26,8 млн гривен. Семь дорог разделили на отрезки по 40 метров, чтобы избежать проведения открытых торгов. Большинство договоров были подписаны с малоизвестной компанией "БМБуд", которая связана с Юликом.

В Тернопольской ОГА тогда объяснили, что провели "измельчение" для того, чтобы успеть отремонтировать дорогу к всеукраинскому паломничеству в Зарваницу.