Мажоритарщики Рады сорвут изменения избирательного законодательства, - нардеп

Депутаты-мажоритарщики Верховной Рады могут сорвать изменения избирательного законодательства. Об этом в комментарии LB.ua заявил член Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции БПП Александр Черненко.

"Я тоже слышал об идее протянуть закон об отмене мажоритарки с повышением проходного барьера. Такие идеи действительно есть. Но есть одно и принципиальное «но». Эта идея не пройдёт, если ее не поддержит большинство БПП. А пока что я необходимого количества голосов под эту идею не вижу", - сказал он.

Черненко прогнозирует, что скорее всего, Рада пойдет путём рассмотрения во втором чтении Избирательного Кодекса.

"Там более 4 тыс. поправок. Их рассмотрение может затянуться не на один месяц. Поэтому, если выборы в Раду все-таки будут досрочные, то избирательных изменений не будет. Мажоритарка, как не крути, выгодна БПП, «Батькивщине», да, и самому Зеленскому. Если же выборы будут осенью, то мы, возможно, зайдём в долгий процесс принятия Избирательного Кодекса, который ещё не факт, что будет принят. В любом случае, даже в случае его принятия, он будет работать только на следующих выборах, а не осенью. Поэтому пока что я не вижу реальных оснований для реализации этой идеи. Голосов нет. Наши мажоритарщики точно против", - уверен он.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года. Он предусматривает отказ от мажоритарной системы выборов и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками. В декабре прошлого года сообщалось, что рабочая группа "фактически завершила" подготовку Избирательного кодекса ко второму чтению.

Ранее замглавы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец заявил, что в Раде есть голоса за новый избирательный закон. Он подчеркнул, что речь идет не о принятии Избирательного Кодекса, а о новом законопроекте.