Суд признал незаконным розыск экс-депутата Калетника по делу "о законах 16 января"

Генеральная прокуратура Украины сняла с розыска Игоря Калетника - бывшего вице-спикера Верховной Рады, проходящего по делу "законов 16 января". Об этом сообщила адвокат Калетника Ирина Залюбовская на своей странице в Фейсбуке.

"7 мая суд отменил розыск И. Калетника, бывшего первого заместителя председателя ВР. Суд установил незаконность действий Генеральной прокуратуры Украины и в очередной раз признал, что уголовное производство по так называемым законам 16 января является политическим преследованием", - написала она.

Адвокат добавила, что месяц назад суд обязал Государственное бюро расследований начать уголовное производство в отношении прокуроров Генпрокуратуры, которые осуществляли уголовное преследование Игоря Калетника в течение 5 лет.

Напомним, 16 января 2014 года Верховная Рада в "ручном режиме" приняла пакет из 11 скандальных законов, который разработали депутаты от ПР Владимир Олейник и Вадим Колесниченко. Законы ограничивали права и свободы граждан, вводили штрафы и аресты за организацию собраний и митингов. По факту принятия "диктаторских законов" Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 364 ч. 2 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Парламент отменил эти законы через 12 дней после принятия - 28 января 2014 года.

Досудебное заседание завершилось в июле 2015 года, а о подозрении фигурантам дела объявили в октябре этого же года. Среди подозреваемых оказались Виктор Янукович, 15 бывших народных депутатов, которые были членами счетной комиссии в день голосования законов. Среди них Игорь Калетник, Александр Ефремов, Владимир Олийнык, Сергей Гордиенко, Александр Стоян.