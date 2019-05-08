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Украина намерена договориться с Доминикой об отмене виз

При отмене визы, перебывать в Доминике можно будет до 90 дней.

Украина намерена договориться с Доминикой об отмене виз

Украина продолжает процесс договоренностей с Доминикой об отмене виз. Распоряжение об этих намерениях Кабинет Министров принял на заседании сегодня, 8 мая.

Кабмин одобрил проект соглашения с правительством Доминики об отмене визовых требований и уполномочил посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко подписать его.

Вышеупомянутый документ предусматривает, что украинцы и граждане Доминики могут въезжать, выезжать, проезжать транзитом и пребывать без виз на территории страны договора, если срок их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Также предусмотрена отмена визовых сборов за оформление долгосрочных виз.

В пояснительной записке к документу отмечается, что подписание соглашения поспособствует развитию двухсторонних отношений с Доминикой и усилит переговорные позиции Украины о либерализации визового режима с другими странами, граждане которых пересекают границы Европейского Союза без виз.

Доминика (Содружество Доминики) - государство на одноименном острове из группы Малых Антильских островов в Карибском море.

На острове территорией 754 кв. км проживают около 73,6 тыс. жителей.

Напомним, в мае 2019 года Украина поднялась на 23 место в мировом рейтинге влиятельности паспортов. Украинцы могут посещать без визы 133 страны: 91 без визы вообще и 42 - с визой по прибытии в страну. В то же время виза будет нужна украинским гражданам для поездки в 65 стран.

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Источник: "Украинские новости"
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