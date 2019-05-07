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10 мая украинцы смогут бесплатно проверить свои родинки на онкопатологию

В Украине состоится день диагностики меланомы.

10 мая украинцы смогут бесплатно проверить свои родинки на онкопатологию
Фото: penza-press.ru

10 мая Украине состоится День диагностики меланомы. Каждый желающий сможет бесплатно проверить свои родинки в разных клиниках столицы и других городов. Об этом сообщает общественная организация «Стоп меланома».

День диагностики меланомы - это всеукраинский социальный проект, проводимый ежегодно с 2009 года.

Какие именно клиники будут принимать посетителей бесплатно можно узнать по ссылке. Записаться на осмотр рекомендуется заранее.

Отмечается, что за 10 лет проведения проекта в Украине было осмотрено 379 360 граждан, среди которых было выявлено 1168 случаев меланомы и 3541 случаев рака кожи.

Напомним, с 2010 года Украина присоединилась к Всемирной программе «Евромеланома», в рамках которой проводится бесплатный осмотр родинок на предмет выявления опасной опухоли – меланомы.

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