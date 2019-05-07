10 мая украинцы смогут бесплатно проверить свои родинки на онкопатологию

10 мая Украине состоится День диагностики меланомы. Каждый желающий сможет бесплатно проверить свои родинки в разных клиниках столицы и других городов. Об этом сообщает общественная организация «Стоп меланома».
День диагностики меланомы - это всеукраинский социальный проект, проводимый ежегодно с 2009 года.
Какие именно клиники будут принимать посетителей бесплатно можно узнать по ссылке. Записаться на осмотр рекомендуется заранее.
Отмечается, что за 10 лет проведения проекта в Украине было осмотрено 379 360 граждан, среди которых было выявлено 1168 случаев меланомы и 3541 случаев рака кожи.
Напомним, с 2010 года Украина присоединилась к Всемирной программе «Евромеланома», в рамках которой проводится бесплатный осмотр родинок на предмет выявления опасной опухоли – меланомы.