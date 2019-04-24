Нацслужба здоровья выплатила 7,8 млн гривен аптекам по электронным рецептам

Национальная служба здоровья Украины осуществила первые выплаты аптечным заведениям в размере 7,8 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выплаты получили аптечные учреждения - юридические лица, подписавшие договор с НСЗУ на участие в правительственной программе "Доступные лекарства". Наибольшие выплаты НСЗУ направила в аптечные учреждения Винницкой, Львовской, Николаевской, Харьковской и Закарпатской областей.

Глава НСЗУ Олег Петренко отметил, что служба урегулировала большинство сложных моментов в работе обновленной программы реимбурсации.

"Обновленная программа "Доступные лекарства" работает всего три недели. Введение новых для Украины электронных инструментов требует времени и усилий, но электронный рецепт уже стал реальностью. Со стороны НСЗУ делается максимум, чтобы все аптечные учреждения, заключившие договор на участие в правительственной программе реимбурсации, могли полноценно с ней работать. Большинство сложных моментов урегулированы, некоторые требуют доработки", - сказал Петренко.

На 24 апреля выписаны более 979 тыс. электронных рецептов, отпущено - 563 410. Наиболее активно выписывают электронные рецепты на "Доступные лекарства" в Днепропетровской области (130 711), Харьковской (75200) и Киеве (72388).

Напомним, с 1 апреля в Украине действует выдача электронных рецептов на лекарства, в том числе по программе "Доступные лекарства". Медицинские препараты в рамках этой программы пациенты могут получать бесплатно либо с незначительной доплатой.