Инспекция Минздрава обнаружила кишечную палочку в столовых 30 школ и детсадов Харьковской области

В 30 детских учебных заведениях Харьковской области обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Специалисты центра исследовали смывы на пищеблоках в 30 школах и детских садах в разных районах области, а также в самом Харькове. Полученные результаты свидетельствуют о несоблюдении гигиенических норм в учреждениях, что может привести к вспышке кишечных инфекций в детских коллективах.

С начала года специалисты исследовали 125 детских учебных заведений: питьевую воду, готовые блюда, состояние воздуха, освещенность, шум, параметры микроклимата, а также обследовали работников пищеблоков на бактерионосительство. По результатам исследования готовых блюд выявлено бактериальное загрязненение в 5 школах Барвенковского, Балаклейского районов и Харькова.

Показатели качества и безопасности питьевой воды не отвечали требованиям в 17 детских учебных заведениях области.

Отмечается, что информацию о результатах мониторинговых исследований направили в органы местного самоуправления административных территорий, а руководителям учреждений - сформировали рекомендации.

Напомним, ранее на этой неделе в Харьковской области закрыли на карантин детский сад, 10 воспитанников которого попали в больницу с кишечной инфекцией.