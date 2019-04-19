​Год медреформы. Как подписать декларацию в частной клинике и обслуживаться там бесплатно

Сначала выбирать можно было среди врачей государственных учреждений - поликлиник и амбулаторий, но постепенно к реформе присоединялись и “частники” , в том числе крупные известные клиники. Ещё год назад в то, что они захотят сотрудничать с государством, никто особо не верил, но, тем не менее, сегодня это реально: в Киеве и многих других городах Украины есть частные клиники, где можно подписать декларацию с врачом первичного звена - это терапевт, педиатр или семейный врач - и обслуживаться у него совершенно бесплатно (точнее, за это платит государство, которому мы платим налоги). Поскольку такое чудо вызывает много вопросов, мы решили посвятить ему отдельный текст.

Недавно LB.ua писал о том, как выглядит на практике медицинская реформа через год после своего старта - 1 апреля 2018 года украинцы получили возможность выбрать своего врача и подписать с ним декларацию.

Фото: Заграница Киев Прием у педиатра в клинике «Борис»

Как это работает

Схема та же, что и с государственными учреждениями: пациент выбирает врача, записывается на приём, общается с ним и, если не передумал, - подписывает декларацию. Ни за что не платит.

В дальнейшем, чтобы попасть к своему врачу, нужно записываться обычным способом - звонишь в клинику или заполняешь форму на сайте (если это предусмотрено), приходишь, врач осматривает, даёт рекомендации, возможно, выписывает лечение - за это тоже не нужно платить.

Чтобы принять участие в реформе, клиника должна подписать договор со специально созданной Национальной службой здоровья Украины. После этого стартует подписание деклараций с пациентами.

Клиника получает деньги от НСЗУ за каждую подписанную декларацию - в год это 370 грн на пациента, умноженные на возрастной коэффициент (например, за детей в возрасте до 5 лет возрастной коэффициент составляет 4 - то есть, медучреждение получает 1480 грн, а за человека старше 65 лет - 740 грн). Это всё работает одинаково как для госклиник, так и для частных и ФОПов.

Выплаты осуществляет Национальная служба здоровья - дважды в месяц. Она же следит за тем, чтобы медучреждения выполняли условия подписанных с ней договоров - предоставляли все гарантированные бесплатные услуги и действительно не брали за это деньги с пациентов.

Фото: dobrobut.com

Что ещё входит в пакет гарантированных услуг

Существует Приказ Минздрава №504 от 19 марта 2018 года, в котором перечислено, что именно гарантирует государство пациентам первички. Коротко это:

Консультации врача, диагностика самых распространённых заболеваний, наблюдение хронических заболеваний.

2. Вакцинация по графику (в случае с частными клиниками есть загвоздка, о которой - ниже).

3. При необходимости врач направляет пациента на анализы. Список бесплатных анализов (они бесплатны в том числе в частных клиниках, если вы подписали с этой клиникой декларацию и направление на анализ вам дал врач):

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

глюкоза крови;

общий холестерин.

быстрые тесты на беременность, тропонины, ВИЧ и вирусные гепатиты.

4. Также бесплатны:

измерение артериального давления,

электрокардиограмма,

измерения веса роста и окружности талии.

Семейный врач также может вести беременность без осложнений - до срока 12 недель.

Фото: Макс Требухов

Узкие специалисты - за деньги?

Врач первички как в гос, так и в частной клинике в случае необходимости выдаёт направление на вторичку - к узкому специалисту, например, эндокринологу или неврологу.

Если такое направление вы получили от своего семейного врача в частной клинике, это не означает, что вы должны обратиться к узкому специалисту в этой же клинике и заплатить за его консультацию деньги. Нет, поскольку реформа вторички ещё не стартовала, деньги за ваше здоровье получают специалисты по месту вашей прописки. То есть, с направлением от своего семейного врача из частной клиники вы можете пойти в свою районную поликлинику и записаться на приём к нужному специалисту.

С 2020 года, когда заработает реформа вторички, с этим направлением можно будет пойти в любое государственное учреждение, где есть нужный специалист, или в любое частное, которое принимает участие в реформе.

Конечно, многие пациенты, которые подписали декларацию с врачом в частной клинике, предпочитают идти к узкому специалисту также в частной клинике. И в этом может быть скрытая выгода частных клиник участвовать в реформе. А может и не быть - украинские пациенты привыкли выбирать врачей по рекомендациям, и одной клиникой не ограничиваются.

Что не так с вакцинацией

В октябре 2018 года Ульяна Супрун пообещала, что украинцы смогут делать бесплатные вакцины в частных клиниках. В НСЗУ информацию подтвердили, но сказали, что предварительно должны быть внесены изменения в нормативную базу, так что пока бесплатных вакцин в частных клиниках нет, хотя с момента заявления Супрун прошло уже полгода.

Это означает, что для людей, у которых подписаны декларации в частной клинике, большая проблема сделать самую актуальную сейчас прививку - КПК (против кори, паротита и краснухи). Платной вакцины в частных клиниках нет давно и неизвестно, когда она появится. Бесплатная есть только в госклиниках.

Несмотря на то, что все вакцины поступают в поликлиники по месту жительства, как правило, там отказываются сотрудничать без декларации. Теоретически можно подписать декларацию в своей районке, вакцинироваться, а потом снова подписать декларацию в частной клинике (если там ещё будут места). Некоторые так и делают, но нельзя сказать, что такое положение дел - нормально.

В Минздраве обещают проблему в ближайшее время решить.

Фото: Сергей Нужненко Павел Ковтонюк

“Мы за это боремся, - говорит заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. - Правительственное решение принято давно. Но нужно изменить порядок распределения вакцин. Думаю, что уже до конца апреля они (государственные вакцины в частных клиниках) должны быть”.

Какие частные клиники принимают участие в реформе

В общей сложности по Украине это 117 клиник и 106 ФОП (это когда врач сам организовывает свой маленький бизнес - физическое лицо-предприниматель).

Не в каждой области есть частные клиники, которые подписывают декларации с пациентами. Нет их, например, в Тернопольской, Кировоградской и Черкасской областях (но в них есть несколько ФОПов).

Больше всего крупных частных клиник участвует в реформе в Киеве.

Первыми ещё летом присоединились “Илайа-Фэмили” на Левом берегу Киева (клиника расположена на территории Комфорт-Тауна). Правда, эта клиника подписывает декларации только со взрослыми, и для этого выделен только один врач-терапевт. Отзывы пациентов об “Илайа-Фэмили” как месте для выбора своего семейного врача хорошие, ни о каких нюансах от их пациентов не услышали.

Также довольны качеством услуг опрошенные пациенты, которые подписали декларации в клинике “Борис” (также на Левом берегу, Позняки) Там работает с “бесплатными” пациентами аж четыре врача - педиатр, терапевт и два семейных. Правда, в конце прошлой недели “Борис” заявил о том, что эти врачи уже набрали лимит пациентов и, соответственно, с новыми клиника декларации не подписывают.

Фото: Соня Кошкина

LB.ua сверил эту информацию с той, которая есть у Национальной службы здоровья - напомним, эта служба платит деньги клинике за каждую подписанную декларацию и точно в курсе того, кто там что подписал. Так вот, по данным НСЗУ, врачи “Бориса” не набрали лимита пациентов. У их терапевта Дарьи Вогнивенко - 316 деклараций (лимит - 2000), у педиатра Ирины Багмут - 290 деклараций (лимит - 900), у семейных врачей Романа Лабунца и Инны Кучерявой - 919 и 1295 деклараций соответственно (лимит - 1800 грн). Видимо, “Борис” решил, что набирать бесплатных пациентов им всё-таки не выгодно.

Недавно начала набирать государственных пациентов клиника “Адонис”. Договор с НСЗУ они подписали ещё в конце прошлого года, а подписывать декларации - только сейчас. С терапевтом этой клиники можно подписать декларацию в отделении на метро Левобережная или на ул.Княжий Затон, “бесплатный” педиатр принимает на Григоренко 22/20.

Ещё одна крупная клиника - “Гармония здоровья" - подписывает декларации в двух отделениях, ул. Олени Пчилки и на ул. Черновола. Тот, кто подпишет там декларацию, получается также 10-процентную скидку на другие услуги. Правда, пациенты подозревают эту клинику в желании “отбить” бесплатные визиты за счет назначения лишних платных анализов. Так, одна из клиенток центра рассказала LB.ua, что терапевт дала ей направление на анализы общей стоимостью 5 тысяч гривен. И, по её мнению, необходимости в большинстве из них не было. А в НСЗУ от пациентов поступали жалобы на то, что в этой клинике с них пытались взять деньги за бесплатные анализы.

Ходили слухи, кто к реформе скоро присоединится “Добробут”, но в самой клинике это пока отрицают. Говорят, что если и присоединятся, то не раньше, чем стартует реформа вторички.

Также LB.ua известно, что к реформе собирался присоединиться Медицинский центр им. Святой Параскевы, но пока этого не случилось.

Фото: adonis-o.com.ua Клиника Адонис

Другие частные клиники Киева, где можно подписать декларацию с врачом:

ООО "Медикал Сервис"

ООО "Доктор Сем"

ЧП "Сигма"

ООО "Медифаст”

ООО "Минимед"

ООО "Медицинский центр здоровья і реабилитации "100 процентов жизни"

Клиника "Киндерленд"

Медицинский центр "Клиника Нова"

Медицинский центр "Био Плюс"

ЧП "Институт новых медицинских технологий"

ООО "ЛТС"

ООО "Международный центр гомеопатии"

ЧП "Тесла"

Медицинский центр "Наша Семья"

ООО "Евромедконсалт Украина"

ООО "Центр здоровой жизни"

ООО "Одонтомед"

Медицинский центр "Закревского, 47"

ЧП "МедиАн"

Медицинская студия "Dr. Liyka".

Увидеть полный список учреждений, которые подписывают декларации в вашем населенном пункте, можно на карте, составленной НСЗУ.