В пяти километрах над передовой небо заливается яркими красками – из одной позиции на другую по траектории радуги летит снаряд. Когда он приземляется, оглушительно содрогается земля.

В ответ смех. В ночи видны очертания двух массивных фигур возле калитки. На чёрном небе Донбасса ярко сияют звёзды и первой молодости месяц.

– За кого вы голосовали? За Зеленского?

На этих президентских выборах было много неожиданностей – одна из них результаты голосования в армии. Формально победил главнокомандующий Петр Порошенко. Но если сложить голоса всех, проголосовавших за других кандидатов, то президент и вовсе не лидирует в армии, которую он называет одним из своих достижений за пять лет работы.

За Порошенко проголосовали 40% (12844) военных на фронте, за Зеленского – 12423. Не менее удивила поддержка бело-голубых кандидатов в армии. За Юрия Бойко проголосовал 601 военный, за Александра Вилкула – 351.

Почему Зеленского поддержали почти столько же военных, сколько и Порошенко? Видят ли Зеленского главнокомандующим? Кто голосовал за Юрия Бойко после его поездки в Москву? LB.ua отправился на передовую, чтобы задать эти вопросы самим военным.

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Фото: Макс Левин

Военные из Кривого Рога охраняют своих товарищей, которые ночуют в селе в Попаснянском районе. Здесь расположился 46-ый батальон специального назначения «Донбасс – Украина». Военные, которые не выезжают на позиции, ночуют в сельских домах с заколоченными окнами, чтобы не повылетали стекла в случае падения снаряда.

В доме, что при дороге, отдыхают двое военных. Сергей среднего возраста, он что-то читает в телефоне, Артем играет.

Сергей прибыл в армию в 2017 году после того, как потерял и жену, и бизнес. На выборах, по его словам, за президента не голосовал.

Фото: Макс Левин

– В принципе Порошенко ничего хорошо не сделал. Только армию поднял – да и то армию поднял народ. Война продолжается, а власти это выгодно. В сто раз поднять свой бизнес в военное время – это просто кощунство.

На вопрос, на кого ориентировался в первом утре, Сергей отвечает – на новые лица.

– Я думаю, изменения нужны стране. Нужны новые лица и новое мышление, новые идеи по управлению страной. При Советском Союзе был завтрашний день, работа была и зарплаты. Мне нравится выражение Дубинского (журналиста телеканала «1+1», – LB.ua): «Никакого кризиса нет – они просто пиздят деньги». У олигархов надо отобрать денег.

Фото: Макс Левин

Артем помоложе. Он не скрывает, что был на Майдане как сотрудник «Беркута», затем пошел в батальон «Днепр-1». Артема переводят в другое подразделение из-за конфликта с руководством. Военный тоже критикует президента, хотя и голосовал за него. Выбрал Порошенко, потому что «Зеленский – покер, который неизвестно как выстрелит».

– Почему никто не ответил за Иловайск, за ИЛ-76 (14 июня 2014 года боевики сбили украинский самолет в Луганске 14 июня 2014 года. Погибли все 49 человек, находившихся на борту, – LB.ua)?

– Как вы думаете, когда солдаты голосовали за Зеленского, думали ли они что он сможет прекратить войну? – спрашиваю у Сергея и Артема.

– А какой ценой? Он говорил, чтобы остановить войну, надо прекратить стрелять. Тогда за то, чтобы прекратить войну надо просто давать взятки. Чтобы было чисто, надо не бросать мусор. Такие старые слова, в которых есть вера, но они не работают, – уверен Артем.

– Это надо перестроить все население страны в голове, – включается в разговор Сергей.

Артем добавляет, что за Бойко же голосовали «местные, которые хотят мира».

Фото: Макс Левин

В дом заходит Женя (позывной «Горняк»). Рассказывает, что 20 лет работал на шахте. В ВСУ пришел в прошлом году. Женя из Кривого Рога, учился с Зеленским в параллельном классе. За него и голосовал.

– Надо надеяться, что будет лучше хотя бы для моих детей.

– Вы видите его главнокомандующим?

– Он научится, как быть главнокомандующим. Не он же будет командовать, а генералы.

Командир батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко («Филин») курит в беседке на территории базирования штаба. Он принимал участие в формировании добровольческого батальона в начале войны, в боях за Попасную, Лисичанск, Иловайск. После распада батальона «Донбасс» под командованием Семена Семенченко возглавил новый новосозданную часть в составе Вооруженных сил.

«Филин» пылкий сторонник действующего президента. Комбат искренне признается, что удивился результатам голосования в первом туре.

– Я надеялся, что народ все-таки больше понимает ситуацию в стране, хочет, чтобы мы были в Европе, а не в России. Думал то, что сделал президент за эти пять лет, будет оценено. Это и язык, и вопрос веры, получение Томоса, начало строительства завод и фабрик.

По мнению Власенко, армия – это срез народа, поэтому у Зеленского есть поддержка в Вооруженных силах, как и по всей стране. Комбриг убежден, что поддерживают Зеленского в армии те, кто хотел бы послабления режима.

– Оказалось так, что за кандидата Зеленского голосовали избиратели, которые пришли в армию в 2017-2018 годах. В большинстве своем – это люди, которые не на длительное время выбрали себе профессию военного. Их некрасиво сейчас называют “заробитчанами”. Большинство среди тех, кто голосовал, имеет дисциплинарные взыскания, им не нравится дисциплина в армии. Они почему-то решили, что если придет Зеленский, то в армии станет легче служить.

Фото: Макс Левин

Филин не верит, что президент Владимир Зеленский улучшит жизнь в стране. Сам даже думает, уйти ли из армии в случае победы «зеленого кандидата», ведь он «должен уважать своего главнокомандующего».

– Офицеры, имеющие честь и знающие себе цену, не будут служить под главенством господина Зеленского. Если он пойдет договариваться с Путиным, для меня он станет предателем. Если он будет пытаться остановить наше противодействие оккупационным войскам, я буду расценивать это как предательство. Я буду противодействовать жестко. Думаю и надеюсь, что не в армии.

Над луганскими полями садится солнце и встает грохот. На «нуле» слышны выстрелы автоматов и пулеметов. К этой канонаде прибавляются СПГ со стороны боевиков и БМП с позиций ВСУ. Расстояние между опорными пунктами простреливается снайпером. Через полчаса стрельба утихает. Можно и поужинать. Военные наминают борщ. Где-то недалеко от блиндажа прилетают мины. Стреляют все реже. Мы остаемся в блиндаже вдвоем с Макаром. Читая новости об анализах и дебатах, он комментирует выборы.

Фото: Макс Левин

– Я голосовал я за Порошенко и буду второй раз голосовать, потому что Зеленский хитрожопый, мне кажется. Мне не нравится у Порошенко, что он не борется с коррупцией. Я не видел, чтобы посадили крупного чиновника, хотя там любого бери за гриву и сажай. Но мне нравится, что мы знаем, наш враг – Россия.

Макар предполагает, что половина военных голосовала за Зеленского, поскольку многие из Днепропетровской области, как и кандидат.

Фото: Макс Левин Макар

– Не скажу, что они глупые, просто думают, что придет Коломойский и наведет порядок, что придет свой, и мы заживем хорошо.

Больше всего военного удивили избиратели Юрия Бойко. Комментируя их выбор, Макар не скупиться на слова.

– Я удивился, что у нас есть 5% идиотов. Мало вам этого было мордатого. Не было б его, не было б войны. Нет – они еще Бойко давайте выберем.

Ночью изредка постреливают, а вскоре какофония и вовсе смолкает. Той ночью обошлось без потерь.