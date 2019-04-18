С начала "пасхального перемирия" боевики совершили 4 обстрела

Несмотря на объявленное на Донбассе "пасхальное перемирие", с начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об том сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В течения дня зафиксирован один обстрел с применением запрещенных минометов калибра 82 мм (вблизи Павлополя), а также огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески, Светлодарск и Крымское.

В результате обстрелов был ранен один украинский военных, погибших нет.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня в полночь началось так называемое "пасхальное перемирие", согласованное трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в зоне боевых действий.