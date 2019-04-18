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С начала "пасхального перемирия" боевики совершили 4 обстрела

Один украинский военный получил ранения.

С начала "пасхального перемирия" боевики совершили 4 обстрела
Фото: Олена Максименко

Несмотря на объявленное на Донбассе "пасхальное перемирие", с начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об том сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В течения дня зафиксирован один обстрел с применением запрещенных минометов калибра 82 мм (вблизи Павлополя), а также огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески, Светлодарск и Крымское.

В результате обстрелов был ранен один украинский военных, погибших нет.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня в полночь началось так называемое "пасхальное перемирие", согласованное трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в зоне боевых действий.

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