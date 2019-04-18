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Операция «паспортизация»: что стоит за намерением Кремля раздать российское гражданство жителям ОРДЛО

Кремль готовится к раздаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Таким образом, готовя почву для грядущего поглощения этой части Украины. 

Фото: 24daily.net

По информации российского издания «Коммерсант», после второго тура президентских выборов в Украине президент России Владимир Путин может подписать указ, которым наделит жителей ДНР и ЛНР правом на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков при этом заявил, что Кремль пока не готов комментировать данную информацию.

Информация о будущей паспортизации ОРДЛО не является новостью для Украины – хотя ее важность и затмили предвыборные баталии.

Так, в начале января 2019 года представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский рассказал о проведении представителями России на Донбассе агитации людей получать российские паспорта. «Недавно там был некто Николай Стариков. Он там проводил мероприятия и активно лоббировал, что жителям Донбасса надо предоставлять российские паспорта. Это был не единственный посыл для жителей Донбасса, об этом во всех сепаратистских СМИ активно заявляют», – сказал Лисянский.

Тогда же о начале поэтапной выдаче российских паспортов предупреждали в Министерстве обороны Украины, ссылаясь на данные украинской разведки. «В частности, так называемым "руководством республик" интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям паспортов "Л/ДНР" на российские. При этом, якобы в первую очередь смогут оформить паспорта граждан РФ государственные служащие и представители силовых структур», – отметил спикер МО Максим Праута на одном из брифингов.

Зачем нужна паспортизация

Проводя паспортизацию в ОРДЛО, РФ пытается повысить уровень лояльности местного населения к оккупации, укрепить пошатнувшиеся пророссийские настроения.

По опыту Абхазии и Южной Осетии паспортизация должна снять социальную напряженность в оккупации – за счет возможности свободного выезда на заработки в Россию.

Не стоит забывать и о падении рейтингов Владимира Путина на общем фоне отсутствия какого-либо положительного порядка дня для широкого круга населения РФ.

Фото: EPA/UPG

Да и отдельные российские чиновники, которые получают нагоняй за провал политики России на украинском направлении, вынуждены постоянно что-то выдумывать.

Кроме того, бывший секретарь совета безопасности «ДНР» Александр Ходаковский в начале марта заявлял, что в случае обострения военного конфликта паспортизация позволит России «заявить о необходимости выполнить свой долг по защите своих граждан». Об этом же говорил бывший «министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин.

Актуальное состояние процесса

В первую очередь выдача предусмотрена для госслужащих, силовиков и пенсионеров – им выдавать будут на месте. Остальные же поедут за документами в Ростовскую область. Как отмечает «Коммерсант», в приграничных с ОРДЛО российских регионах уже «подготовлена вся инфраструктура для приема граждан».

Обязательным условием для всех является наличие паспорта «ДНР/ЛНР». Как рассказали LB.ua источники в правоохранительных органах, пока фигурирует цифра в 500 тыс. подготовленных бланков. Местным «силовикам» довели, что выдача паспортов начнется с мая. Параллельно централизовано собирают по 9 тысяч рублей за оформление паспорта.

Мало того, членам вооруженных формирований намекают, что с паспортом РФ их быстро могут оформить как «миротворческие силы», останется только обеспечить их соответствующей символикой.

Смена направления ветра

Изначально Москва не хотела идти на признание и паспортизацию оккупированных регионов Донбасса – чтобы не попасть под новую «раздачу» мирового сообщества. Такой вариант рассматривался как самый крайний случай, «последний довод королей». Тем не менее, был задействован промежуточный вариант: Россия признает Южную Осетию, а уже она признает «ДНР».

Свое нежелание идти на фактическую интеграцию ОРДЛО идеологи в Москве обосновывали сначала желанием сохранить Украину в качестве партнера в особых отношениях с Россией. Пропагандисты пугали тем, что изымая ОРДЛО из состава Украины, Кремль сдвигает внутренний баланс в сторону условно прозападных сил в Украине. «Мы в данном случае исходили из того, что Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной, но на достойных условиях. То есть без расправ, без сведения счетов, с особым статусом – как элемент федерации или конфедерации. И само возвращение в этом статусе Донецка и Луганска станет катализатором цепной реакции федерализации Украины. А федеральная Украина – это то, на чем сердце должно успокоиться», – говорил Константин Затулин.

Фото: Предоставлено автором

Затем озвучивался аргумент, что территория «Л/ДНР» – лишь малая часть того, на что они претендуют (вспоминаем «Новороссию»). Сейчас, видимо, взятый Кремлем курс на самоизоляцию России коснулся и вопросов урегулирования ситуации на Донбассе.

Почему сейчас

Специальные «сливы» в СМИ (упомянутый выше «Коммерсант», а также РБК) о готовности раздавать паспорта можно рассматривать как очередной шаг Москвы по влиянию на избирательную ситуацию в Украине: на президентских, а затем и парламентских выборах. Это попытка активизировать призабытую тему Донбасса в избирательных кампаниях украинских политсил.

Сам старт кампании по паспортизации «подвешен», российское руководство еще определяется, когда его начать, говорит LB.ua информированный российский собеседник. «Тему с паспортизацией начали крутить, будучи уверенными, что победит Порошенко. И было принято решение: после его победы Россия не признает легитимность выборов, а вторым шагом будет паспортизация. Сейчас же эта тема в подвешенном состоянии, окончательного решения нет. Сделанная пауза – во многом под Зеленского, смотрим на все риски и угрозы, и тогда будет решение», – говорит он.

К слову, информационную подготовку к непризнанию украинских выборов МИД РФ вел уже давно: спикер ведомства Мария Захарова не перестает каждый раз подчеркивать, что и наблюдателей российских на выборах не было, и Украина «бросила своих граждан» в РФ и на Донбассе.

Публично в комитете Госдумы по делам СНГ также указывается что, «такой указ президента может быть подписан сразу после выборов, если только не возникнет какая-то политическая целесообразность посмотреть, как новый украинский президент, если он там появится, что-либо сделает или не сделает в плане урегулирования ситуации на Востоке Украины».

На разных уровнях посылаются сигналы, что Москва может приостановить/прекратить процесс паспортизации в случае, если Киев согласится на «обеспечение политических прав граждан на этих территориях»: то есть согласится на автономный статус «Л/ДНР» в составе Украины. Впрочем, оба участника второго тура категорически такую возможность отрицают.

Опрошенные эксперты, тем не менее, уверены, что отношения Украины и России не изменятся независимо от того, кто будет избран президентом – Порошенко или Зеленский. Украина продолжит свой курс в ЕС и НАТО, а Кремль будет всячески мешать этому, используя кровоточивую рану на востоке страны. Значит, Россия не собирается выходить из Донбасса независимо от результатов украинских выборов. И запущенный процесс выдачи российских паспортов там все равно состоится, сейчас или позже.

Фото: EPA/UPG

Подтверждением могут служить и последние кадровые перестановки в Администрации президента РФ. Уход с должности начальника Управления по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна и его замена на выходца из спецслужб Алексея Филатова (который курировал непризнанные образования «Л/ДНР» и считают сторонником жесткой линии) только усилит «силовой блок» отношений с Украиной.

Игорь СоловейИгорь Соловей, Руководитель отдела "МИР", LB.ua
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