КНДР заявила об испытании "нового тактического управляемого оружия"

С аналогичным заявлением Пхеньян ранее уже выступал в прошлом году.

Северная Корея объявила о проведенном испытательном запуске "тактического управляемого оружия" нового типа.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Отмечается, что это первые подобные испытания после безуспешных переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Ханое. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за ними.

С аналогичным заявлением Пхеньян выступал в прошлом году, что наблюдатели расценили как попытку оказать давление на США.

Хотя СМИ КНДР не уточняют, является ли новое оружие ракетой, сам термин "тактическое оружие" подразумевает ракеты среднего радиуса действия, в отличие от дальнего, присущего баллистическим ракетам, в которых американцы видят главную угрозу. При этом Пхеньян подчеркивает, что оружие обладает "особыми характеристиками управляемого полета" и способно нести мощную боеголовку.

В ноябре прошлого года Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями другого "тактического оружия", способного, по словам государственных СМИ, защитить Северную Корею наподобие "стальной стены".

По мнению экспертов, если раньше Северная Корея делала ставку на численность своих вооруженных сил, которые насчитывают почти 1,3 млн человек, то теперь Ким Чен Ын хочет сместить приоритет в сторону высокотехнологичных вооружений.

В апреле 2018 года Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, поскольку ядерные возможности Пхеньяна уже "подтверждены".

Напомним, ранее, 13 апреля, Ким Чен Ын выразил готовность провести третий саммит с Трампом. Впервые лидеры США и КНДР встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.