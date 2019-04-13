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​В Одессу прибыла партия Hummer для Вооруженных сил Украины

20 броневиков пойдут в боевые подразделения, 15 - в медицинские.

​В Одессу прибыла партия Hummer для Вооруженных сил Украины
Фото: EPA/UPG

В Одессу из США прибыли 35 машин Hummer, которые будут направлены в боевые подразделения.

Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые "Hummer" – 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения", - рассказал Полторак во время встречи с военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады в Конотопе.

Министр сообщил, что за последнее время США оказали Украине помощь на более чем $400 млн.

"Это противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты", - перечислил Полторак.

Напомним, США начали поставки "Хаммеров" для украинской армии весной 2015 года.

Первые Humvee получили бойцы 95-й отдельной аэромобильной бригады и Службы безопасности Украины.

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