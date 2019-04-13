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Порошенко запланировал на воскресенье посещение НСК "Олимпийский" для дебатов

Ранее Зеленский отказался принимать в них участие в этот день.

Порошенко запланировал на воскресенье посещение НСК "Олимпийский" для дебатов
Петр Порошенко
Фото: EPA/UPG

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко запланировал в воскресенье, 14 апреля, посетить НСК "Олимпийский". Визит запланирован на 14:00.

Об этом сообщается на сайте президента.

Напомним, дебаты на стадионе первым предложил провести кандидат в президенты Владимир Зеленский. Порошенко назначил их на 14:00 14 апреля, однако Зеленский отказался принимать в них участие в этот день, назвав другую дату - 19:00 19 апреля, то есть за час до официальных дебатов.

Дискуссия в студии "Суспильного" назначена на 20:00 19 апреля.

Вчера сообщалось, что штабы обоих кандидатов согласовали формат дебатов на "Олимпийском". При этом детали не разглашаются.

Вечером 11 апреля Порошенко и Зеленский впервые публично пообщались в прямом эфире в телефонном режиме. Зеленский несколько раз повторил, что настаивает на проведении дебатов на стадионе и только 19 апреля, слушать ответ оппонента он не стал и бросил трубку.

Ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.

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