"Мы поняли, что нужно что-то менять в стране... Надеемся на лучшее".

Согласно отчету о формировании избирательного фонда кандидата на пост президента Украины, с 8 февраля по 18 марта 2019 года физические лица перечислили 68,36 миллиона гривен в фонд Владимира Зеленского.

Журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" удалось найти некоторых из тех, кто сделал крупные пожертвования в пользу кандидата. Они разыскали доноров Зеленского, которые продавали ради кандидата дома и отказывались от покупки квартир, передает Радио Свобода.

Один из таких доноров – киевлянин Дмитрий Кучук. Его семья перечислила в избирательный фонд кандидата в президенты Владимира Зеленского 368 тысяч гривен. При этом семья живет в обычной многоэтажке на Виноградаре – одном из спальных районов Киева.

Жена Кучука рассказала журналистам, что семья решила отказаться от покупки новой квартиры для дочери и передала накопленные средства в избирательный фонд Владимира Зеленского.

"Деньги с депозита сняли. 300 тысяч там с чем-то ... Это наши личные сбережения, на которые мы хотели дочери купить квартиру, но мы поняли, что нужно что-то менять в стране, поэтому мы профинансировали. Надеемся на лучшее", – сказала она.

На похожее самопожертвование пошла семья из Одесской области, говорится в материале.

Согласно финансовому отчету, обнародованному на сайте Центральной избирательной комиссии, Сергей и Светлана Ивашковские из села Лески Одесской области, а также их сын Денис вместе перевели в избирательный фонд кандидата Зеленского почти 3 миллиона гривен. Эти средства, по их словам – от продажи недвижимости.

В семье Ивашковских утверждают, что для того, чтобы поддержать кандидата Зеленского, они продали один из своих домов и перевели вырученные от этого деньги в его фонд.

"Я уважаю его не только как комика, но и как человека, который говорит правду в лицо. Дом я продал за 280 тысяч долларов. Умножьте на сумму (курса доллара. – Ред.) на сегодняшний день", – пояснил журналистам Сергей Ивашковский.

Сергей Ивашковский показал журналистам дом в селе Лески, который продал в прошлом году. Он расположен рядом с домом, в котором сейчас живет семья Ивашковских, и выглядит значительно богаче, чем теперешнее жилье семьи.