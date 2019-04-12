ЦИК распределил кандидатам в президента по 30 минут бесплатной агитации на общественном радио и телевидении

Центральная избирательная комиссия определила очередность предоставления кандидатам в президенты эфирного времени на общенациональных каналах Общественного телевидения и Общественного радио Национальной общественной телерадиокомпании для проведения предвыборной агитации.
Об этом сообщила пресс-службы ЦИКа.
Эфирное время будет распределено следующим образом:
- на телеканале: 18 апреля Зеленскому - с 20:00 до 20:30, Порошенко - с 20:51 до 21:21,
- на радио 17 апреля Зеленскому - с 19:00 до 19:30, Порошенко - с 20:00 до 20:30.
Агитация проводится за счет государственных средств.
Официальное время дебатов - пятница, 19 апреля, 20:00, в эфире Общественного телевидения с правом бесплатной трансляции всеми телеканалами Украины.
Второй тур выборов Президента назначен на 21 апреля.