ЦИК распределил кандидатам в президента по 30 минут бесплатной агитации на общественном радио и телевидении

Участники второго тура выйдут в эфир 17 и 18 апреля.

Центральная избирательная комиссия определила очередность предоставления кандидатам в президенты эфирного времени на общенациональных каналах Общественного телевидения и Общественного радио Национальной общественной телерадиокомпании для проведения предвыборной агитации.

Об этом сообщила пресс-службы ЦИКа.

Эфирное время будет распределено следующим образом:

на телеканале: 18 апреля Зеленскому - с 20:00 до 20:30, Порошенко - с 20:51 до 21:21,

на радио 17 апреля Зеленскому - с 19:00 до 19:30, Порошенко - с 20:00 до 20:30.

Агитация проводится за счет государственных средств.

Официальное время дебатов - пятница, 19 апреля, 20:00, в эфире Общественного телевидения с правом бесплатной трансляции всеми телеканалами Украины.

Второй тур выборов Президента назначен на 21 апреля.