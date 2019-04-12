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Зеленский назначил дебаты на стадионе на 19:00 19 апреля, за час до официальных теледебатов

Кандидат в президенты не успеет в студию НОТУ

Штаб кандидата в президента Владимира Зеленского назначил дебаты на НСК "Олимпийский" на 19:00 в пятницу перед вторым туром голосования - 19 апреля. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба штаба.

Накануне в штабе заявляли, что готовы к дебатам в формате телемоста: чтобы Зеленский выступал на стадионе, а действующий президент - в студии НОТУ. Телерадиокомпания этот вариант "дебатов" отклонила, уточнив, что официальная дискуссия состоится в студии в 20:00.

Теперь в штабе Зеленского настаивают на проведении дебатов на стадионе еще на час раньше - в 19:00.

В штабе Петра Порошенко заявили о готовности провести дебаты на стадионе 14 апреля, а затем повторно встретиться в студии "Суспильного" в определенный законом день. Заявления штаба Порошенко после первого озвученного предложения не менялись.

Напомним, накануне вечером Порошенко и Зеленский впервые публично пообщались в прямом эфире в телефонном режиме. Зеленский несколько раз повторил, что настаивает на проведении дебатов на стадионе и только 19 апреля, слушать ответ оппонента он не стал и бросил трубку.

Ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.

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