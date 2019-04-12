Президент Петр Порошенко и кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский впервые поговорили в прямом эфире и обсудили будущие дебаты.

Телефонный разговор прозвучал в эфире телеканала 1+1.

Порошенко предложил Зеленскому приехать в студию телеканала, после чего Зеленский включился в эфир по телефону и заявил, что находится во Франции.

"Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали, в аэропорт. У меня завтра (12 апреля, - ред.) встреча в 15:00 с президентом Франции. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию "1+1", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что пригласил Порошенко на дебаты на 19 апреля на НСК "Олимпийский".

"Он сказал "стадион так стадион" и принял эти условия. Я попросил, чтобы меня называли Владимир Александрович или Владимир, не "быдло", не "наркоман" и т.д. Но скажем так, это немножечко продолжается, но ничего страшного, мы люди простые, можем это принять. Поэтому я приглашаю на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский" с большой радостью", - подчеркнул Зеленский.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что он не интересуется передвижениями Зеленского. После этого оппоненты стали говорить одновременно и перебивать друг друга:

Зеленский: Петр Алексеевич, еще раз 19 числа на НСК "Олимпийский" будут дебаты, хотите сейчас, будут сейчас, но я вас приглашаю 19-го.

Порошенко: Вы закончили?

Зеленский: Я закончу через пять лет, а вы закончите 22 апреля.

Порошенко: Вы закончили?

Зеленский: Вы еще раз хотите? Вам повторить?

Порошенко: Вы закончили или нет?

Зеленский: Вам третий раз сказать?

Порошенко: У нас может что-то со связью? Владимир Александрович, я выслушал ваше утверждение и сейчас буду говорить я, вы меня услышали?

Зеленский: Я вас приглашаю с удовольствием 19 апреля на НСК "Олимпийский". У меня нет проблем со связью.

Порошенко: Я делаю скидку только на связь. Вы закончили, готовы послушать меня?

Зеленский: С удовольствием.

Порошенко: Слава Богу, связь восстановлена. Владимир Александрович, я не интересуюсь вашими передвижениями, это ваша частное или государственное дело.

Зеленский: Спасибо.

Порошенко: Я сегодня пригласил вас на дебаты. Если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю и подчеркиваю, что сегодня вашей команде была поставлена позиция...

После этого Зеленский прервал Порошенко заявил, что его "команду никто не будет ставит в позицию" и бросил трубку.

Напомним, идея провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" принадлежит Зеленскому. После первого тура выборов кандидат опубликовал видеоролик, в котором он вызывает Порошенко провести дискуссию на стадионе. Порошенко принял это предложение, после чего Зеленский начал отказываться от участия в дебатах вообще и на стадионе в частности.